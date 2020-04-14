14 Nisan 2020, Salı
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Abdullah Avcı'dan flaş açıklama! Beşiktaş ve Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ta sezon başı göreve getirilen ancak kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgınından Beşiktaş'taki günlerine kadar birçok değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, yerine göreve gelen Sergen Yalçın ile ilgili de konuştu. Son dakika Beşiktaş haberleri...
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