Abdullah Avcı'dan flaş açıklama! Beşiktaş ve Sergen Yalçın...

"Hepimiz dünyanın en zor işini yaptığımızı düşünüyoruz zaman zaman değil mi? Salgından hemen önce yaşadığım şu son süreçte, ben düşünüyordum mesela. Çok sevdiğim bir şeyi, yaşadığım tüm zorluklara rağmen, kendi doğrularım çerçevesinde, en iyi şekilde yapmak için çok büyük bir çaba gösteriyordum. Kayserispor maçının ardından kariyerimin en değerli ve unutulmaz anını yaşamam ile eşyalarımı toplayıp tesislerden ayrılmam arasında sadece birkaç hafta var. Övgü de yergi de kişisel olarak algılanmaması gereken şeyler. İnsanların sizi övmesi başarılı olduğunuzun, yermesi başarısız olduğunuzun tek başına kanıtı değil."