14 Nisan 2020, Salı

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Abdullah Avcı'dan flaş açıklama! Beşiktaş ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta sezon başı göreve getirilen ancak kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgınından Beşiktaş'taki günlerine kadar birçok değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, yerine göreve gelen Sergen Yalçın ile ilgili de konuştu. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 09:45
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Abdullah Avcı'dan flaş açıklama! Beşiktaş ve Sergen Yalçın...

Büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta kupada Erzurum'a elenince yolları ayrılan Abdullah Avcı tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının olaylara bakış açısını değiştirdiğini ifade etti. Hürriyet'e konuşan tecrübeli teknik adam, siyah beyazlılara vedası, salgının hem insanlara hem futbola etkileri başta olmak üzere birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı...

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Abdullah Avcı'dan flaş açıklama! Beşiktaş ve Sergen Yalçın...

"Hepimiz dünyanın en zor işini yaptığımızı düşünüyoruz zaman zaman değil mi? Salgından hemen önce yaşadığım şu son süreçte, ben düşünüyordum mesela. Çok sevdiğim bir şeyi, yaşadığım tüm zorluklara rağmen, kendi doğrularım çerçevesinde, en iyi şekilde yapmak için çok büyük bir çaba gösteriyordum. Kayserispor maçının ardından kariyerimin en değerli ve unutulmaz anını yaşamam ile eşyalarımı toplayıp tesislerden ayrılmam arasında sadece birkaç hafta var. Övgü de yergi de kişisel olarak algılanmaması gereken şeyler. İnsanların sizi övmesi başarılı olduğunuzun, yermesi başarısız olduğunuzun tek başına kanıtı değil."

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Abdullah Avcı'dan flaş açıklama! Beşiktaş ve Sergen Yalçın...

ÜZÜLDÜĞÜM, KAHROLDUĞUM BİR DÖNEMDİ
"İnsanlar merkeze sizi koyan bir şey yapmıyor aslında. Yaptıkları kendileri ile ilgili. Hakaret ederken bile bunun sizinle ilgisi yok. Ama çok sevdiğiniz bir işi, çok değer verdiğiniz bir çatı altında yaparken kabullenmek kolay değil. Çok üzüldüğüm, yıprandığım, kahrolduğum bir dönemdi. Çok sorguladım yaptığım işi. Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu. Ama şimdi ailelerini bırakıp hastaneye giden, gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan sağlık çalışanlarını görüyorum ve inanın utanıyorum."

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Abdullah Avcı'dan flaş açıklama! Beşiktaş ve Sergen Yalçın...

GÖZÜMÜZDE FAZLA BÜYÜTÜYORUZ
"Futbolu fazla gözümüzden büyütüyoruz. Bunun sevmekle alakası yok. Benim kadar sevenini zor bulursunuz. Kastettiğim şey bu değil. Futbolun bir eğlence unsuru olduğunu, bizim de eğlence sektöründe iş yaptığımızı aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bunu ölüm kalım meselesi haline getirmeye gerek yok. Bazen hepimiz bu yanılgıya düşüyoruz. Ölüm kalım meselesi, hastanelerde canı pahasına hiç tanımadıkları insanları kurtarmaya çalışan insanların yaptığı şey."

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Abdullah Avcı'dan flaş açıklama! Beşiktaş ve Sergen Yalçın...

BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ
"İnsanlık adına çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Futbol sırasını savdı. Zamanı geldiğinde, iyileştirici özelliği ile yeniden aramıza dönecektir.

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