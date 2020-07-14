14 Temmuz 2020, Salı

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Spor yazarları BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı takım Caner Erkin'in 52. dakikada attığı penaltı golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu kritik karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 07:50
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Spor yazarları BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı

TURGAY DEMİR: ALTIN!

Burak Yılmaz, Ljajic ve Boateng yoksa üç kişi eksiksin demektir; Atiba'n yoksa "çok çok çok" kişi eksiksin demektir! Atiba'sız, evde oynamak bile zorken deplasman hiç kolay olmaz.

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Spor yazarları BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Sergen Yalçın geniş alan oyuncularını ön tarafa koydu… Diaby, Boyd, Lens ve N'Koudou'nun süratleri hocanın gole gitme stratejisinin temelini oluşturuyordu. İlk yarıda bu stratejiye uygun bir-iki atak gelişmiş olsa da aslında etkili bir gol arayışından söz edemeyiz.

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Spor yazarları BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Malatya savunmasında Hadebe ve Mina, süratli ve inatçı kademeleriyle Beşiktaş'ın hızlı forvetlerini açık alanda yakaladı. Gecenin en hareketli oyuncularından Boyd, markajdan kurtulmayı başardığı gibi rakip savunmaya baskı da yaptı ama toplu buluştuğunda çok etkili olamadı.

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Spor yazarları BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Sergen hoca ikinci yarıya genç Güven'le başladı ve Lens'i kenara aldı. Beşiktaş bu yarının başlarında özellikle Caner'in kullandığı duran toplarla rakip kalede tehlike yarattı.

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Spor yazarları BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Hakem Fırat Aydınus'un, VAR uyarısıyla verdiği penaltı kararı bana göre çok tartışılır. Beşiktaş, Caner'le öne geçerken; hemen ardından Güven kaleyi denemek yerine bom boş durumdaki Diaby'e verse gol kadar değerli bir asist yapmış olacaktı.

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