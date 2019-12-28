28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig’i sallayacak golcü! Bu transfer olay olur...

Ligde ilk devrenin son haftası oynanırken Süper Lig ekipleri için gözler artık transferde... Özellikle son dönemde bu kapsamda son dakika gelişmeleri yaşanıyordu. Ara transfer dönemine sayılı günler kala, Süper Lig devi dünyaca ünlü bir golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte Süper Lig'i sallayacak o transferin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 14:18
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Süper Lig devi bombayı patlatıyor! İtalyan golcü...

Devre arası transfer dönemi yaklaştıkça transfer görüşmeleri de sıklaşmıştı.

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Süper Lig devi bombayı patlatıyor! İtalyan golcü...

Kadrolarındaki eksiklikleri tamamlamak isteyen aynı zamanda da FFP'ye takılmamaya çalışan Süper Lig ekipleri transferde ince eleyip sık dokuyordu.

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Süper Lig devi bombayı patlatıyor! İtalyan golcü...

Bu kapsamda da Süper Lig devi aradığı ismi İtalya'da buldu. Süper Lig'i adeta sallayacak ve deyimi yerindeyse yeri yerinden oynatacak o isim kim?

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Süper Lig devi bombayı patlatıyor! İtalyan golcü...

Süper Lig devinin transfer kurmayları İtalyan golcü Mario Balotelli'nin temsilcileriyle resmen bir araya geldi.

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Süper Lig devi bombayı patlatıyor! İtalyan golcü...

Ligin ikinci yarısındaki gol yükünü taşıyacağına inanılan dünyaca ünlü golcü, görüşmeler sonrasında transfere sıcak baktığını kaydetti.

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