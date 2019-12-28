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Süper Lig’i sallayacak golcü! Bu transfer olay olur...
Ligde ilk devrenin son haftası oynanırken Süper Lig ekipleri için gözler artık transferde... Özellikle son dönemde bu kapsamda son dakika gelişmeleri yaşanıyordu. Ara transfer dönemine sayılı günler kala, Süper Lig devi dünyaca ünlü bir golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte Süper Lig'i sallayacak o transferin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 14:18
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