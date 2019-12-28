28 Aralık 2019, Cumartesi

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Beşiktaş Gençlerbirliği'ni konuk etti ve sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise başkent ekibinin 2 kırmızı kart görmesi oldu. Spor yazarları bu maçı değerlendirdi. İşte dikkat çeken o yorumlar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:53
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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - BİR TANE YETMEZ

Beşiktaş'a en büyük hizmeti veren Atiba, en çok çile çeken oyuncu olmuştur aslında. Fikret Orman döneminde, sözleşmesi en son önerilen, en son imzalanan, en az para önerilen hep Atiba olmuştu... Her şeye rağmen hiç küsmedi ve her zaman elinden gelenden fazlasını yapmak için çaba harcadı... Dün kariyer zirvesiydi sanırım, üç asist yaptı, bir gol atmasa gerçekten yazık olurdu, onu da attı. Çıkaralım şapkaları ve şuraya bir adam ismi yazalım: ATİBA!

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Hamza hoca nasıl bir antrenman yöntemi izliyor bilemem ama oyuncuları tatlı sert oynamakla, tekme tokat oynamayı, itiraz etmekle, küfür etmeyi karıştırıyorlar. Maçın hemen başı, Diaby'nin ayağına basıldı, GIK demedi, oysa o da dakikalarca itiraz edip kendini attırabilirdi! Benzer bir durum Gençlerbirliği oyuncusu Nadir'in başına geldi ve kendisine yapılan faul verilmedi! İtirazın bini bi para, yetmedi bir de küfür... Eeee sen atılmayacaksın da kim atılacak be arkadaş!

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Beşiktaş taraftarı bu kırmızıda ve ardından VAR'la gelen kırmızıda hakem Aydınus'u protesto ettiler... Kararlar yanlış olduğu için değil, geçen hafta gidilmeyen VAR'a bu kez gidildiği içindi bu protestolar; anlayana... Beşiktaş iyi oynamıyor... Çünkü sadece bir tek Atiba'sı var...Eee koca lige de bir Atiba yetmez, yetmiyor... Diaby ayağına gelen her topta kariyerini inkar etti... Ljajic tamamen al gülüm-ver gülüm oyuncusu oldu. Rakip dokuz kişi kalınca ceza sahası önüne kümelenmiş, şut atan yok, araya kaçan yok, risk alan yok. Bu şartlarda Atiba farkıyla kazandı Beşiktaş ama bu böyle gitmez. Benden söylemesi.

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - SEZONU KURTARAN

Beşiktaş son 4 resmi maçın 2'sini ligde olmak üzere mağlubiyetle kapattı. Özellikle devre arasına girilirken G.Birliği karşısında 3 puan çok önemliydi. Hakem Fırat Aydınus, Nadir Çiftçi'ye ilk sarı kart gösterdiği pozisyonda verdiği yanlış kararın devamında oyuncunun karşı çıktığı söylemin ardından bu kez haklı olarak 2. sarıdan kırmızı kartı çıkardı. Yalnız bu kırmızı kartın öncesindeki haksız yere gösterdiği sarı kart yüzünden hem Beşiktaş'ın hem seyircinin enerjisi düştü. İlk yarı 9 kişi kalmış rakibine karşı Beşiktaş'ın isabetli şutu yoktu. Beşiktaş 2. yarı maçın içine girerek haklı bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ın ligin ilk devredeki performansını değerlendirirsek;

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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

1- Quaresma'nın gitmesinden sonra çizgilerde oynayan 4 oyuncu Lens, Boyd, N'Koudou ve Diaby'nin yerleşik savunmalara karşı set hücumu yapacak özellikleri yok. Bu sıkıntı net görüldü.

2- Yeni transferleden Ruiz ağır ve sakatlık geçirdiğinden istenilen performansın uzağında kaldı.

3- Rebocho'nun performansı yetersiz savunması zayıf. Douglas geldiğinden beri takıma uyum sağlayamadı. Uzun süre sakatlık yaşadı. Diaby ve Boyd'un da oyun bilgisi ve tekniği zayıf. Set hücumunda etkili değiller açık alanda hızlı oyuncular.

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