Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - BİR TANE YETMEZ

Beşiktaş'a en büyük hizmeti veren Atiba, en çok çile çeken oyuncu olmuştur aslında. Fikret Orman döneminde, sözleşmesi en son önerilen, en son imzalanan, en az para önerilen hep Atiba olmuştu... Her şeye rağmen hiç küsmedi ve her zaman elinden gelenden fazlasını yapmak için çaba harcadı... Dün kariyer zirvesiydi sanırım, üç asist yaptı, bir gol atmasa gerçekten yazık olurdu, onu da attı. Çıkaralım şapkaları ve şuraya bir adam ismi yazalım: ATİBA!