28 Aralık 2019, Cumartesi
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Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Beşiktaş Gençlerbirliği'ni konuk etti ve sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise başkent ekibinin 2 kırmızı kart görmesi oldu. Spor yazarları bu maçı değerlendirdi. İşte dikkat çeken o yorumlar...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:53
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