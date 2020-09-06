Süper Lig'de transfer rüzgarı! Beşiktaş...

Süper Lig'de transfer bombaları art arda patlarken Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte Anadolu ekipleri de hareketli bir transfer dönemi yaşıyor. Birbirinden değerli futbolcuları kadrosuna katan takımlar arasında en değerli futbolcuyu siyah-beyazlılar kattı. İşte o isim ve detaylar...