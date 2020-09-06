06 Eylül 2020, Pazar

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Süper Lig'de transfer rüzgarı! Beşiktaş...

Süper Lig'de transfer bombaları art arda patlarken Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte Anadolu ekipleri de hareketli bir transfer dönemi yaşıyor. Birbirinden değerli futbolcuları kadrosuna katan takımlar arasında en değerli futbolcuyu siyah-beyazlılar kattı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 14:52
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Süper Lig'de transfer rüzgarı! Beşiktaş...

Yeni sezonda iddiasını konuşturmak isteyen Süper Lig ekipleri, genç ve tecrübeli futbolcuları bir bir kadrosuna katıyor.

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Süper Lig'de transfer rüzgarı! Beşiktaş...

Sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen takımlar TFF tarafından belirlenen harcama limitlerine takılmadan transfer yapmanın yollarını arıyor.

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Süper Lig'de transfer rüzgarı! Beşiktaş...

4 büyüklerin yanısıra Anadolu kulüpleri de yıldız futbolcuları kadrosuna katarak yankı uyandırdı.

İşte Milliyet'in derlediği Süper Lig'deki en değerli 20 transfer...

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Süper Lig'de transfer rüzgarı! Beşiktaş...

20. Loic Remy-Çaykur Rizespor / Değeri 2 milyon euro

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Süper Lig'de transfer rüzgarı! Beşiktaş...

19. Hasan Ali Kaldırım-Başakşehir / Değeri 2 milyon euro

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