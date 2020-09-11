11 Eylül 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta gündem stoper! Defansa tanıdık isim...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna 6 oyuncu katan Beşiktaş, takviyelerini sürdürmek istiyor. Bu kapsamda stoper transferi yapmak isteyen Kara Kartal, gündemine tanıdık bir ismi aldığı iddia edildi. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 11.09.2020 09:34
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Beşiktaş'ta gündem stoper! Defansa tanıdık isim...

Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta maliyeti yüksek olan isimlerle yollar bir bir ayrılırken, sıradaki ismin Domagoj Vida olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'ta gündem stoper! Defansa tanıdık isim...

Savunmaya Montero ve Welinton takviyeleri yapan Beşiktaş yönetimi, Vida'yı ise satarak mali yönden rahatlamak istiyor.

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Beşiktaş'ta gündem stoper! Defansa tanıdık isim...

Hırvat yıldızın satılması durumunda ise tecrübeli futbolcunun yerine düşünülen stoper adayı belli oldu.

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Beşiktaş'ta gündem stoper! Defansa tanıdık isim...

ROTA YENİDEN MARCELO!

Siyah-beyazlılar daha önce de gündemine aldığı eski futbolcusu Marcelo'ya yeniden kanca attı.

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Beşiktaş'ta gündem stoper! Defansa tanıdık isim...

Fransız basını, bu sezon önemli isimleriyle yollarını ayıran Lyon'un, Brezilyalı savunmacıyla da ayrılık aşamasına geldiğini yazdı.

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