Beşiktaş'ta gündem stoper! Defansa tanıdık isim...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna 6 oyuncu katan Beşiktaş, takviyelerini sürdürmek istiyor. Bu kapsamda stoper transferi yapmak isteyen Kara Kartal, gündemine tanıdık bir ismi aldığı iddia edildi. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 09:34 ABONE OL