Süper Lig devine süper golcü!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrasında bütçelerindeki şişkinliği azaltmak isteyen Süper Lig ekipleri, yapacakları nokta atışı transferlerle gelecek sezon için şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyorlar. Bu kapsamda hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen Süper Lig devi, gündemine süper golcüyü aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:14 ABONE OL