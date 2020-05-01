01 Mayıs 2020, Cuma

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Süper Lig devine süper golcü!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrasında bütçelerindeki şişkinliği azaltmak isteyen Süper Lig ekipleri, yapacakları nokta atışı transferlerle gelecek sezon için şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyorlar. Bu kapsamda hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen Süper Lig devi, gündemine süper golcüyü aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:14
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Süper Lig devine süper golcü!

Beşiktaş transferde vites yükseltti... Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da sürpriz gelişme...

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Süper Lig devine süper golcü!

Yalçın'ın, gelecek ve gönderilecek isimleri bir bir belirlediği ve Başkan Çebi ile Asbaşkan Torunoğulları'na sunduğu aktarıldı.

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Süper Lig devine süper golcü!

Corona virüsü nedeniyle yaşanan mali zorluklar sonrasında bir çok yıldızıyla yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlı kulüp, futbolcu maaşlarını da belli bir noktaya sabitlemenin hesaplarını yapıyor.

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Süper Lig devine süper golcü!

Özellikle yapılacak yeni transferlerde bu kuralı esas alacak Beşiktaş, sözleşmeleri kendi programına göre belirleyecek ve imzayı attıracak.

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Süper Lig devine süper golcü!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Afrika basınından siyah beyazlılarla ilgili önemli bir habere imza atıldı...

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