Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

Özellikle Süper Lig'in dev ekipleri zirve yarışından kopmamak için transfere yoğun mesai harcıyor. Forvet takviyesi için pek çok ismi gündemine alan ve girişimlere başlayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de dün İtalyan medyasından geldi.