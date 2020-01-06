06 Ocak 2020, Pazartesi
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Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek için çeşitli isimlerle görüşmelere başladı. Transferde ince eleyip sık dokuyacak Süper Lig devlerinde de gündem çok yoğun! Süper Lig devlerinden biri, bomba ismi gündemine aldı, Fernando Llorente! Peki kim bu takım? İşte İtalyan basınının duyurduğu o transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 06.01.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 09:50
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