06 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek için çeşitli isimlerle görüşmelere başladı. Transferde ince eleyip sık dokuyacak Süper Lig devlerinde de gündem çok yoğun! Süper Lig devlerinden biri, bomba ismi gündemine aldı, Fernando Llorente! Peki kim bu takım? İşte İtalyan basınının duyurduğu o transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 09:50
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Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak itibarıyla resmen başladı. Süper Lig'de ilk yarıda umduğunu bulamayan takımlar kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti.

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Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

Özellikle Süper Lig'in dev ekipleri zirve yarışından kopmamak için transfere yoğun mesai harcıyor. Forvet takviyesi için pek çok ismi gündemine alan ve girişimlere başlayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de dün İtalyan medyasından geldi.

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Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

Napoli'ye yakınlığı ile bilinen areanapoli.it sitesi, siyah-beyazlıların İspanyol golcü Fernando Llorente'yi takibe aldığını duyurdu.

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Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

Haberde Beşiktaş'ın Roma'lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak "İstanbul kulübü, Kalinic'e el atmayı umuyordu, ancak Roma, onu bırakmak istemeyince uluslararası alanda daha fazla araştırma yapıp Llorente konusunda harekete geçmeye karar verdiler" denildi.

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Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

2.5 ALIYOR, 3 İSTEYEBİLİR

Napoli'nin yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun 34 yaşındaki Llorente ile çalışmak istemediği belirtilirken, 1.93 boyundaki oyuncunun Napoli'de 2.5 milyon Euro kazandığı ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro isteyebileceği detayına yer verildi.

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