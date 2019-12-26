26 Aralık 2019, Perşembe
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Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! İlk temas kuruldu
Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken, başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Takımlar, yapacaklar takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, Süper Lig devinin Inter'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'da bulunan Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:35
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