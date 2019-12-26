26 Aralık 2019, Perşembe

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Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! İlk temas kuruldu

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken, başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Takımlar, yapacaklar takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, Süper Lig devinin Inter'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'da bulunan Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:35
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Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! İlk temas kuruldu

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasına girilmesiyle birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! İlk temas kuruldu

Başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor lige verilecek 3 haftalık arada takımlarını güçlendirmek için kollarını sıvadı.

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Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! İlk temas kuruldu

Yoğun bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerinde mutlu sona ulaştı.

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Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! İlk temas kuruldu

İki futbolcuyla da 1.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin de takıma döneceği öğrenildi.

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Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! İlk temas kuruldu

Kadrosunu birkaç takviyeyle daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılar, transfere kaynak yaratmak adına kadroda düşünülmeyen Belhanda, Mariano ve Nagatomo gibi isimleri de elinden çıkartacak.

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