15 Eylül 2019, Pazar
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Sumudica: Bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildiği maçın ardından Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan maç değerlendirmesi ve Abdullah Avcı ile ilgili açıklamalar geldi. İşte Sumudica'nın o sözleri ve Gazişehir cephesinin maç sonu değerlendirmesi...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 23:48
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