15 Eylül 2019, Pazar

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Sumudica: Bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildiği maçın ardından Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan maç değerlendirmesi ve Abdullah Avcı ile ilgili açıklamalar geldi. İşte Sumudica'nın o sözleri ve Gazişehir cephesinin maç sonu değerlendirmesi...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 23:48
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Sumudica: Bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi

Günay Güvenç: Kazandığımız için mutluyuz. Hocamızla beraber hafta içi Beşiktaş'ı analiz etmiştik. İlk defa Beşiktaş'a karşı forma giydim, farklı duyguydu.

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Sumudica: Bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi

3 puan aldık mutluyuz. 3-0'dan sonra takım rahatladı 1 gol yiyince Beşiktaş biraz daha bastırdı.

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Sumudica: Bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi

2. golü buldu son anlar bizim için sancılı geçti futbol için de olabilir böyle şeyler.

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Sumudica: Bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi

Aslında maçı ilk yarı çözebilirdik, direkten dönen toplar vardı. Lige yeni çıkmış bir takım olarak ilk başta kötü senaryo ile başladık gol yiyon penaltı gol yiyon penaltı oyuna odaklanmadan penaltılar verildi.

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Sumudica: Bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi

Yavaş yavaş lige odaklanıyoruz. Takım olarak oldukça iyi puanlar almaya çalışıyoruz.

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