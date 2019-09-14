14 Eylül 2019, Cumartesi
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Beşiktaş cephesinden hakem isyanı!
Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi ve ev sahibi Gazişehir mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Müsabakadan sonra Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş yöneticileri Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil mücadele hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. İşte Beşiktaş ve Gazişehir cephelerinin maç sonu açıklamaları...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 23:04
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