14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş cephesinden hakem isyanı!

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi ve ev sahibi Gazişehir mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Müsabakadan sonra Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş yöneticileri Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil mücadele hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. İşte Beşiktaş ve Gazişehir cephelerinin maç sonu açıklamaları...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 23:04
  • 1
  • 37
Beşiktaş cephesinden hakem isyanı!
Marius Sumudica: Dürüst olmak gerekirse, biz sahaya 3 stoperle çıktık ve taktiğimiz tuttu. Geldiğim günden beri bunu istiyorum.
  • 2
  • 37
Beşiktaş cephesinden hakem isyanı!
Sonunda oldu. Bugün oldu. 7 puana ulaştık. Çok mutluyum. Büyük takıma karşı oynadık. 3 büyük puan bizim oldu.
  • 3
  • 37
Beşiktaş cephesinden hakem isyanı!

Buradan galibiyeti taraftarlarıma hediye ediyorum. Bir de mesaj veriyorum. Gaziantep yeni bir takım doğurdu, iyi bir takım oldu. Bu takımı kucaklamalılar.
  • 4
  • 37
Beşiktaş cephesinden hakem isyanı!
Abdullah Avcı: Rakip beşli oynadı. Topa sahip olma oranımız artacaktı. 5. dakikada, kırmızı kart ve penaltının anına kadar oyun istediğimiz gibiydi, öyle geçiyordu.
  • 5
  • 37
Beşiktaş cephesinden hakem isyanı!
Taç atışında ayak içeride diyorlar, faul vs. Golün telafisi vardı ama kırmızı kart...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör