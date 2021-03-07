07 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri...Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Usta spor yazarları bu mücadele sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.03.2021 08:55
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Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - HEM SAVAŞÇI HEM SANATÇI!

Beşiktaşlı oyuncular dün bitmiş maçı neredeyse puan kaybedilen maç haline getiriyorlardı ki gerçekten çok yazık olurdu. En başta da kendi emeklerine. İlk andan itibaren meşin yuvarlağı ayağına alan Kartal, Gaziantepspor'a kolay kolay top göstermedi.

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Konuk takım ilk bölümde oyunun boyunu kısa tutup Beşiktaş'ın "Boş alan kralı" forvetlerini sıkıştırmak istedi. Bir ölçüde başarılı da oldular. Ancak araya-arkaya atılan iki top göbeğin zayıf olduğunu ortaya çıkardı ve sonraki pozisyonda Ghezzal-Aboubakar ikilisi o zafiyeti afiyete çevirdiler.

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Planları bozulan Gaziantep kararsız kaldı… Gitmeye kalksa ikinciyi yiyebilir, kalmayı düşünse gol lazım! O kararsızlıkta Beşiktaş oyunu rölantiye aldı, dinlendi ve ardından Aboubakar'ın harika ikinci golü geldi… Aboubakar demişken, Kara Elmas hem savaşçı, hem sanatçı… Attığı ikinci golde resmen sanatını icra etti.

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Hem de ne icra etmek… En gerideki Welinton her yere yetişiyor yeri geldiğinde de ince eleyip, sık dokuyor. Atiba bildiğin ihtiyar delikanlı, ne koşmaktan yoruluyor, ne de mücadele etmekten vazgeçiyor… Beşiktaş şiir gibi oynuyorsa nakaratı Atiba'dır.

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Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Peki her şey mükemmel mi? Asla! Misal… Ghezzal asist kralı ama golle yakın akraba değil. Yine attırdı ve çok net bir pozisyonda yine atamadı! O mükemmel sol ayağı sadece asist için kullanmak büyük haksızlık!

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