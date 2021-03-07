07 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri...Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Usta spor yazarları bu mücadele sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
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