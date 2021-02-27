Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a oyuncu önerisi! "Çok kaliteli bir kumaş"

SİNAN VARDAR - MUHTEŞEM ÖTESİ

Dün ilk 20 dakikanın ardından sahada Beşiktaş'ı izlerken kendi kendime 'Neler oluyor?' dedim. Takım öyle bir oynamaya başladı ki; 30 yıl öncesi, sanki dönem; Metin-Ali-Feyyaz... Kara Kartal, maçın büyük bölümünde öyle coşku fırtınası yaşattı ki, Süper Lig'de bu tempoya karşı koyabilecek takım yok.