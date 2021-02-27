27 Şubat 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a oyuncu önerisi! "Çok kaliteli bir kumaş"

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlspor'u 3-0 mağlup ederek zirve ile puanlarını eşitledi. Spor yazarları bu karşılaşma ile alakalı flaş yorumlarda bulundu. İşte o sözler...




Giriş Tarihi: 27.02.2021 08:40
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a oyuncu önerisi! Çok kaliteli bir kumaş

SİNAN VARDAR - MUHTEŞEM ÖTESİ

Dün ilk 20 dakikanın ardından sahada Beşiktaş'ı izlerken kendi kendime 'Neler oluyor?' dedim. Takım öyle bir oynamaya başladı ki; 30 yıl öncesi, sanki dönem; Metin-Ali-Feyyaz... Kara Kartal, maçın büyük bölümünde öyle coşku fırtınası yaşattı ki, Süper Lig'de bu tempoya karşı koyabilecek takım yok.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a oyuncu önerisi! Çok kaliteli bir kumaş

Rosier'in 40 metrelik deparında Denizlisporlu futbolcuları ipe dizer gibi çalımlaması, Aboubakar'ın takım arkadaşlarına nefis pasları, Larin ve N'Koudou'nun bindirmeleri ve art arda harika ortaları bir futbol belgeseli tadındaydı.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a oyuncu önerisi! Çok kaliteli bir kumaş

Kaleci Ersin'le birlikte savunmanın hemen önündeki Josef ve Atiba uyumu yine harikaydı. Eski günlerine dönmesini beklediğimiz Vida ve Adem Ljajic eski günlerden de iyi... Larin ve Aboubakar'ın muhteşem dönüşleri güzel günleri müjdeledi. Unutmadan, sezon başı çok eleştirdik ama; Welinton ve N'Sakala'nın performansını takdir etmemek elde değil.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a oyuncu önerisi! Çok kaliteli bir kumaş

Mücadelenin ikinci yarısını Beşiktaş'ın rölantiye alması salı günkü Malatya deplasmanına hazırlıktı. Sergen Hoca yaptığı değişikliklerle oyuncularını bu maça şimdiden hazırlar gibiydi ama yine bu rölantide bile neler kaçtı neler! Daha doğrusu Cenk Gönen neler kurtardı neler!

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a oyuncu önerisi! Çok kaliteli bir kumaş

Konuk ekibi beğenmedim, çok toplama bir takım görünümündeydi. Denizlispor'da sezon başında bedelsiz transfer edilen Sagal da çok kaliteli bir kumaş... Beşiktaşlı yönetici arkadaşların dikkatine... Cüneyt Çakır dün iyi bir bir maç yönetti. Bak Cüneyt istediğin zaman iyi yönetmesini biliyorsun, aferin...

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