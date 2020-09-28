Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

"BU BEŞİKTAŞ LİGDE KALMA SORUNU YAŞARSA ŞAŞIRMAM"

Yazık. Çok yazık... Bu Beşiktaş ligde kalma sorunu yaşarsa şaşırmam. Ben bugünden uyarıyorum. Gerisi başkan, yönetici ve teknik ekibin işi... Bu kadar maceraperestliğin sonu pek hayır olmaz gibi geliyor bana. Ve son uyarım; ne yapıp edip, mutlaka ve mutlaka iyi bir golcü alın.