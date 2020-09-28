28 Eylül 2020, Pazartesi

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Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlıları, Fotomaç Gazetesi yazarları çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 28.09.2020 08:06
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Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - KORKAKLAR ERKEN ÖLÜR!

Beşiktaş'ın transferdeki yanlışlarını görmeden dünkü hezimeti yorumlayamayız. Bir büyük takım, öncelikle, geride kalan sezondaki kadrosundan eksilenleri tamamlar... Giden kim? Burak Yılmaz! Peki gelen kim? Larin! Hikaye bu kadar basit.

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Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

Dilimizde tüy bitti, Caner ve Gökhan'la anlaşarak başlarsın ve savunmayı düşünmezsin... Paran zaten sınırlıyken ille de stoper diye tutturmazsın, Roco ve Mirin'le idare edersin. Çünkü sınırlı parayla alacağın oyuncu onlardan daha iyi olmaz. İşte Welinton, işte N'Sakala...

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Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

"İLLE DE SAVUNMA DİYE TUTTURURSAN RENGİN BELLİ DEMEKTİR"

Önce golcü eksikliğini gidereceksin, on lira varsa cebinde dokuz lirasını golcüye harcayacaksın, çünkü büyük takımsan savaşa giderken yanına önce kılıç alırsın, kalkan değil. Cesur musun, korkak mı, o iş daha transfer yaparken belli olur. İlle de savunma diye tutturursan rengin belli demektir!

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Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

40 yıllık tecrübeyle her fırsatta uyardım, golcü şart dedim... Bir gol bin ayıp örter dedim... Büyük takım yiyeceği golden önce atacaklarını düşünür, öyle planlama yapar dedim... Trabzonspor maçı yanıltmasın dedim... Dedim de ne oldu!?

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Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

"BU BEŞİKTAŞ LİGDE KALMA SORUNU YAŞARSA ŞAŞIRMAM"

Yazık. Çok yazık... Bu Beşiktaş ligde kalma sorunu yaşarsa şaşırmam. Ben bugünden uyarıyorum. Gerisi başkan, yönetici ve teknik ekibin işi... Bu kadar maceraperestliğin sonu pek hayır olmaz gibi geliyor bana. Ve son uyarım; ne yapıp edip, mutlaka ve mutlaka iyi bir golcü alın.

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