Spor yazarları Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

"BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR'LA ZATEN 1 KİŞİ EKSİKTİ"

Siyah-beyazlılar; Ersin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı gibi gözüktü ama Aboubakar'la zaten bir kişi eksikti. Larin sakatlanıp Güven Yalçın girince de Beşiktaş sayı olarak 8 kişi kalmıştı bile. Ah bir de Montero diye bir oyuncu almışlar, birim kuvveti sıfır! Ev sahibinin attığı ilk golde öyle bir çalım yedi ki markete gitti zannettim. Çok mu aramışlar, günah verilen paralara... Vida da öyle kötü oynadı ki saç-baş yoldurdu.