27 Ekim 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Spor yazarları - Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin bu galibiyetinin ardından spor yazarları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 08:53
ABONE OL
  • 1
  • 25
Spor yazarları - Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - OH BE!

Beşiktaş puan durumunda kötü bir yerde çıktığı Denizlispor maçında aldığı 3 puanla taraftarlarını uzun bir aradan sonra mutlu etti. Belli ki 3 haftalık ara Beşiktaş'a ilaç gibi gelmiş. Mücadelenin sonlarında Beşiktaşlılar biraz gerildi ama 3 puan çok önemliydi; 'Oh be!''...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Spor yazarları - Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-Beyazlı takımın özellikle fizik kapasitesini beğendim. Tabii Sergen Yalçın'ın takıma dokunuşlarını es geçmeyelim. Atiba ileri çıkışlarıyla hücuma büyük renk kattı. Aboubakar'la Atiba'nın uyumu müthişti. Zaten ilk golde de öyle bir paslaşma yaptılar ki Denizlisporlu savunma oyuncularının başı döndü.

  • 3
  • 25
Spor yazarları - Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bazı hücum organizasyonlarında Atiba ileri çıkarken Larin'in orta sahada ani rakip atakları için pusuda beklemesini de Sergen Yalçın'ın yeni oyun anlayışını işaret ediyordu.

  • 4
  • 25
Spor yazarları - Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yeni transferler Rosier ve Ghezzal de takıma hava katmış. İki oyuncunun da ilk maçı olmasına rağmen takıma adaptasyonları Beşiktaş'ın gücüne güç katmış. Özellikle Ghezzal ince ara paslarıyla zaman zaman 10 numara gibi oynadı. Dorukhan da iki sezon önceki gibi orta sahada savaşınca Beşiktaş'ı izlemek keyifli hale geldi.

  • 5
  • 25
Spor yazarları - Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş dün galibiyetle yeniden hayat buldu. Eğer takım bu yolda ilerlerse zirve yarışına da ortak olabilir. Josef de Souza'ya verilen kırmızı kartta Josef 'fol yok yumurta yok' bir pozisyonda neden böyle bir sertliğe başvurdu anlam veremedim. Tabii hakem Alper Ulusoy'ın dünkü kolay maçı bile çığrından çıkartma çabası hoş değildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör