Spor yazarları - Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş dün galibiyetle yeniden hayat buldu. Eğer takım bu yolda ilerlerse zirve yarışına da ortak olabilir. Josef de Souza'ya verilen kırmızı kartta Josef 'fol yok yumurta yok' bir pozisyonda neden böyle bir sertliğe başvurdu anlam veremedim. Tabii hakem Alper Ulusoy'ın dünkü kolay maçı bile çığrından çıkartma çabası hoş değildi.