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Beşiktaş ocak ayı bombasını patlatıyor! 'Yeni Messi' olarak anılıyordu

Durgun başladığı yaz transfer ve tescil döneminin son günlerinde yaptığı üst üste takviyelerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş'ta ocak ayı için çalışmalar başladı. Ara transfer döneminde yapacağı transferlerle geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basını, Kara Kartal'ın bir dönem 'Yeni Messi' olarak anılan yıldız oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 26.10.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 19:17
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Beşiktaş ocak ayı bombasını patlatıyor! 'Yeni Messi' olarak anılıyordu

Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan ve kötü gidişatı durdurmak için çıkış yolu arayan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Beşiktaş ocak ayı bombasını patlatıyor! 'Yeni Messi' olarak anılıyordu

Zirve yarışını sonunda kadar sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, gözünü şimdiden ara transfer dönemine çevirdi.

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Beşiktaş ocak ayı bombasını patlatıyor! 'Yeni Messi' olarak anılıyordu

Ocak ayında takıma kazandırılacak isimlerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Kara Kartal, birçok bölgeye transfer yapacak.

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Beşiktaş ocak ayı bombasını patlatıyor! 'Yeni Messi' olarak anılıyordu

Özellikle yaz transfer döneminin son günlerinde transferlerini peş peşe açıklayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ocak ayında takviyelerin süreceğini söyleyerek taraftarlara müjdeyi vermişti.

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Beşiktaş ocak ayı bombasını patlatıyor! 'Yeni Messi' olarak anılıyordu

Önceliği hücum hattına vermesi beklenen siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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