Beşiktaş ocak ayı bombasını patlatıyor! 'Yeni Messi' olarak anılıyordu

Durgun başladığı yaz transfer ve tescil döneminin son günlerinde yaptığı üst üste takviyelerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş'ta ocak ayı için çalışmalar başladı. Ara transfer döneminde yapacağı transferlerle geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basını, Kara Kartal'ın bir dönem 'Yeni Messi' olarak anılan yıldız oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 19:17 ABONE OL