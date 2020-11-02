02 Kasım 2020, Pazartesi

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Spor yazarları Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u Cyle Larin'in golüyle 1-0 mağlup etti. 7 hafta sonunda siyah-beyazlılar 1 haftayı bay geçerken, 10 puan topladı. Spor yazarları da bu mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 09:32
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Spor yazarları Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - KARTAL GİBİ

Beşiktaş; 55'te Larin'in attığı golle öne geçene kadar müthiş baskıyla oynadı. Malatya bir ara o kadar geri çekildi ki, ben onların maç sırasında da kale arkasındaki otelde kalmaya devam ettiklerini zannettim.

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Spor yazarları Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

Öncelikle tebriklerim Beşiktaşlı futbolculara... Siyah-beyazlı takım dün bir makinenin dişlisi gibi çalıştı. Sezon başından bu yana çok eleştirilen iki Beşiktaş futbolcusu dün adeta döktürdü. Biri N'Sakala, diğeri de Oğuzhan'dı. Özellikle N'Sakala savunmada ve hücumda takıma müthiş güç verdi.

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Spor yazarları Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

Oğuzhan da dün takım arkadaşlarını ateşleyen isimdi. Biraz daha dikine oynarsa Oğuzhan bu sezon Kara Kartal'ı uçuran başrol isim olur. Oğuzhan'ın yeni transfer Rachid Ghezzal'la uyumu müthişti.

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Spor yazarları Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

"MÜTHİŞ ENERJİSİYLE BİR MUCİZE ADAM"

Ghezzal çok kaliteli bir kumaş... Larin'e attırdığı gol ortası nefisti. Biraz daha hız kazanırsa Beşiktaş gücüne güç katar. Dün müthiş enerjisiyle Atiba bir mucize adam, Rosier sanki yeni bir transfer gibi değil, 10 yıllık Beşiktaş topçusu gibi... Dorukhan da hücuma büyük renk katarken, kanatlardan Beşiktaş forvetlerine büyük destek veren isimdi. Umarım dün akşam yaşadığı sakatlık ciddi değildir.

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Spor yazarları Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

Larin istekli, golü de güzeldi... Ama doğruya doğru; Aboubakar eski formundan uzak. Hele ikinci yarıda kaçırdığı bir gol var ki; fizik kurallarını altüst etti. Sergen Hoca sana sesleniyorum, Aboubakar'la bir kişi eksik oynayacağına al kadroya Beşiktaş U16 takımının golcüsü Azad Demir'i... İnan bana Azad'ın fazlası var, eksiği yok. Bak Ersin'e sıfır hatayla oynadı.

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