Spor yazarları Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

"MÜTHİŞ ENERJİSİYLE BİR MUCİZE ADAM"

Ghezzal çok kaliteli bir kumaş... Larin'e attırdığı gol ortası nefisti. Biraz daha hız kazanırsa Beşiktaş gücüne güç katar. Dün müthiş enerjisiyle Atiba bir mucize adam, Rosier sanki yeni bir transfer gibi değil, 10 yıllık Beşiktaş topçusu gibi... Dorukhan da hücuma büyük renk katarken, kanatlardan Beşiktaş forvetlerine büyük destek veren isimdi. Umarım dün akşam yaşadığı sakatlık ciddi değildir.