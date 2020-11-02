Dorukhan Toköz'ün transferi için açıklama geldi! Fenerbahçe...

AHMET NUR ÇEBİ DORUKHAN TOKÖZ HAKKINDA NE DEDİ?

"Sayın Ahmet Nur Çebi, Dorukhan konusunda kararlı. Aramızdaki sohbette bana bunu hissettirdi. Bu futbolcu Beşiktaş'a düşük bir maliyetle geldi. Milli Takım gibi herkesin olmak istediği aşamaya kadar yükseldi.