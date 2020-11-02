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Dorukhan Toköz'ün transferi için açıklama geldi! Fenerbahçe...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz'ün durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı takımın eski yöneticisi, adı Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan için başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü söyledi. İşte o sözler ve 24 yaşındaki oyuncunun olası yeni adresi... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 02.11.2020 15:47
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Dorukhan Toköz'ün transferi için açıklama geldi! Fenerbahçe...

Beşiktaş ile sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz bilmecesi sona eriyor.

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Dorukhan Toköz'ün transferi için açıklama geldi! Fenerbahçe...

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun devre arasında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı iddia edilirken, siyah-beyazlı takımın eski yöneticisi konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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Dorukhan Toköz'ün transferi için açıklama geldi! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, başkan Ahmet Nur Çebi ile Dorukhan Toköz konusunda yaptığı sohbet hakkında konuştu.

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Dorukhan Toköz'ün transferi için açıklama geldi! Fenerbahçe...

AHMET NUR ÇEBİ DORUKHAN TOKÖZ HAKKINDA NE DEDİ?
"Sayın Ahmet Nur Çebi, Dorukhan konusunda kararlı. Aramızdaki sohbette bana bunu hissettirdi. Bu futbolcu Beşiktaş'a düşük bir maliyetle geldi. Milli Takım gibi herkesin olmak istediği aşamaya kadar yükseldi.

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Dorukhan Toköz'ün transferi için açıklama geldi! Fenerbahçe...

Ahmet Nur Çebi, araya menajerlerin sürekli girmesinden rahatsız. Menajer meselesini kendine yediremiyor. Dorukhan'ı çok seviyor. 'Benim futbolcumla imza atmak için 1 dakikalık işim var. Biz ondan para esirgemiyoruz' diyor"

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