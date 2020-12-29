Beşiktaş'ta yıldız isim transfer görüşmeleri için ülkesine gitti!

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana performansı tartışılan ve bu sezon kadro dışı bırakılan yıldız isim, transfer görüşmeleri için ülkesine gitti. Siyah-beyazlılar, futbolcunun bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacak. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

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Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 18:26 ABONE OL