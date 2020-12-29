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Beşiktaş'ta yıldız isim transfer görüşmeleri için ülkesine gitti!

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana performansı tartışılan ve bu sezon kadro dışı bırakılan yıldız isim, transfer görüşmeleri için ülkesine gitti. Siyah-beyazlılar, futbolcunun bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacak. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 18:26
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Beşiktaş'ta yıldız isim transfer görüşmeleri için ülkesine gitti!

Beşiktaş'ın Sunderland'den transfer ettiği Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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Beşiktaş'ta yıldız isim transfer görüşmeleri için ülkesine gitti!

Başka bir takıma gitmeyi de istemeyince yönetim tarafındansezon başında kadro dışı bırakılmıştı.

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Beşiktaş'ta yıldız isim transfer görüşmeleri için ülkesine gitti!

SÜPER LİG'DEN TALİP ÇIKMIŞTI

yapacağı transferlerle ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Denizlispor'un, Lens'in menajerine ve Beşiktaş Kulübü'ne teklifte bulunduğu ancak tecrübeli oyuncunun Denizli ekibini reddettiği öğrenilmişti.

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Beşiktaş'ta yıldız isim transfer görüşmeleri için ülkesine gitti!

Lens'in "İstanbul'un dışına adım atmam. Eğer İstanbul'dan bir takım isterse değerlendiririm." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

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Beşiktaş'ta yıldız isim transfer görüşmeleri için ülkesine gitti!

HOLLANDAYA GİTTİ

Beşiktaş'ta devre arasında yolların ayrılması beklenen Jeremain Lens ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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