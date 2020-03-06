06 Mart 2020, Cuma

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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Girişimler başladı

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Gelecek sezon kadrosunda büyük değişiklikler yapması beklenen ve birçok bölgeye takviye yapması beklenen siyah-beyazlılar, tecrübeli forveti Burak Yılmaz'ın yanına sürpriz bir ismi transfer etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 10:57
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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Girişimler başladı

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak kötü gidişatın ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start verildi.

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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Girişimler başladı

Takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda takımı sil baştan değiştirmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Girişimler başladı

Yalçın'ın Alman kaleci Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağının açıklamasının ardından kadroda düşünülmeyen Enzo Roco, Tyler Boyd, Douglas ve Jeremain Lens'i de takımdan göndermeyi planlayan Kara Kartal'da hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar hız kazandı.

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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Girişimler başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Umut Nayir ve Güven Yalçın'dan memnun olmaması nedeniyle Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Bulgaristan'da buldu.

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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi! Girişimler başladı

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF EDWIN GYASI

Sports World Ghana adlı internet sitesi, Beşiktaş'la ilgili bir transfer haberi verdi. Buna göre siyah-beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile ilgileniyor.

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