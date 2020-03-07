07 Mart 2020, Cumartesi
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Adem Ljajic'e sert tepki! "Bu cesareti nereden buluyorsun?"
Süper Lig'in 25. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş'ta Adem Ljajic maça damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelenin 78. dakikasında oyuna dahil olan ve 89. dakikasında attığı golün ardından yaşadığı gol sevinciyle gündem olan Sırp futbolcuya sosyal medyadan tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 07.03.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 13:47
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