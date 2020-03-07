07 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Adem Ljajic'e sert tepki! "Bu cesareti nereden buluyorsun?"

Süper Lig'in 25. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş'ta Adem Ljajic maça damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelenin 78. dakikasında oyuna dahil olan ve 89. dakikasında attığı golün ardından yaşadığı gol sevinciyle gündem olan Sırp futbolcuya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 13:47
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Adem Ljajic'e sert tepki! Bu cesareti nereden buluyorsun?

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Adem Ljajic, Ankaragücü maçına damga vuran isim oldu.

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Adem Ljajic'e sert tepki! Bu cesareti nereden buluyorsun?

GOLDEN SONRA OLAY TEPKİ!

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Adem Ljajic, attığı golden sonra kulaklarını tıkadı. Yıldız futbolcunun bu tepkisi kendisine yöneltilen eleştirilere bir yanıt olarak algılandı.

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Adem Ljajic'e sert tepki! Bu cesareti nereden buluyorsun?

SERGEN YALÇIN'DAN ADEM LJAJIC SÖZLERİ
Adem Ljajic'in attığı golden sonra kulaklarını kapatarak yaptığı işareti yorumlayan Yalçın, "Ben görmedim, golden sonra bilmiyorum. Mutlaka bir şey anlatmak istemiştir. Medyaya mı, taraftara mı bilmiyorum. Kendi tarzında bir sitem yapmış olabilir, oyuncular böyle şeyler yapıyor çok takılmamak lazım" diye konuştu.

İşte sosyal medyada Adem Ljajic tepkileri...

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Adem Ljajic'e sert tepki! Bu cesareti nereden buluyorsun?
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Adem Ljajic'e sert tepki! Bu cesareti nereden buluyorsun?
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