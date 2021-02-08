Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını böyle değerlendirdi!

Çok büyük bir mücadele sonrası ortaya çıkan sonuç Konyaspor karşısında sadece tek golle alınan galibiyet mi, diye sorabilirsiniz ama kazın ayağı öyle değil. İki haftadır gol yemeyen Konyaspor yine çok rahat bir görüntü verdi. Beşiktaş'ı tehdit eden bir tarafları yoktu ama kalelerini iyi savundular.