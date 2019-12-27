27 Aralık 2019, Cuma

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Beşiktaş teklifini sundu! 2 oyuncu artı para...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde Burak Yılmaz ile 1 yıl sözleşme uzatarak sürpriz bir hamle yapmıştı. Siyah-beyazlılar ikinci transferi bu sefer Süper Lig'den. Kadroya katılacak oyuncu için 2 oyuncu ve bir miktar para teklif edileceği öğrenildi. Peki o isim kim? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:16
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Beşiktaş teklifini sundu! 2 oyuncu artı para...

Devre arası için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iç transferde takımın golcüsü Burak Yılmaz'a bir yıllık imza attırdığını TFF'ye bildirmişti.

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Beşiktaş teklifini sundu! 2 oyuncu artı para...

Siyah-beyazlılarda kaptan Burak'ın ardından ikinci transfer için kollar sıvandı.

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Beşiktaş teklifini sundu! 2 oyuncu artı para...

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor...

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Beşiktaş teklifini sundu! 2 oyuncu artı para...

Bir süredir Brezilyalı futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlı yönetim en kısa zamanda Yeni Malatyaspor'la bir görüşme gerçekleştirecek.

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Beşiktaş teklifini sundu! 2 oyuncu artı para...

Yeni Malatyaspor'a önerilecek rakamın 500 bin Euro ile birlikte 2 genç oyuncu olacağı öğrenildi.

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