Beşiktaş teklifini sundu! 2 oyuncu artı para...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde Burak Yılmaz ile 1 yıl sözleşme uzatarak sürpriz bir hamle yapmıştı. Siyah-beyazlılar ikinci transferi bu sefer Süper Lig'den. Kadroya katılacak oyuncu için 2 oyuncu ve bir miktar para teklif edileceği öğrenildi. Peki o isim kim? İşte detaylar...