27 Aralık 2019, Cuma
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Beşiktaş teklifini sundu! 2 oyuncu artı para...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde Burak Yılmaz ile 1 yıl sözleşme uzatarak sürpriz bir hamle yapmıştı. Siyah-beyazlılar ikinci transferi bu sefer Süper Lig'den. Kadroya katılacak oyuncu için 2 oyuncu ve bir miktar para teklif edileceği öğrenildi. Peki o isim kim? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:16
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