25 Kasım 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Cyle Larin'e sürpriz talip!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla etkili bir performans sergileyen ve çıktığı son 4 maçı boş geçmeyen Cyle Larin'e talip çıktı. Hollanda ekibinin Kanadalı golcüye talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2020 01:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 06:46
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Beşiktaş'ta Cyle Larin'e sürpriz talip!

Beşiktaş'ın başına adeta talih kuşu kondu. Siyah-beyazlıların sezon başında satmayı düşündüğü, son haftaların skorer golcüsü Cyle Larin'e talip çıktı.

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Beşiktaş'ta Cyle Larin'e sürpriz talip!

Fotomaç'ın haberine göre; sezon başında Eran Zahavi'yi transfer eden ancak büyük hayal kırıklığı yaratarak sadece 1 gol atabilen İsrailli golcünün yerine forvet arayan PSV'nin, Larin'i istediği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta Cyle Larin'e sürpriz talip!

Hollanda basını PSV'nin Larin için 8 milyon euro'luk bir bütçe belirlediğini, Kanadalı oyuncunun geçen sezon Belçika Ligi'nde gösterdiği performansın ardından Beşiktaş'ta da iyi bir sezon geçirdiği için listeye eklendiğini yazdı.

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Beşiktaş'ta Cyle Larin'e sürpriz talip!

PSV'nin henüz Larin için resmi bir teklif sunmadığı ancak diğer adaylar arasında Kanadalı oyuncunun adının ciddi anlamda öne çıktığı belirtildi.

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Beşiktaş'ta Cyle Larin'e sürpriz talip!

4'TE 4 YAPTI

Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen başarılı forvetin, dönüşü muhteşem oldu. İlk golünü Antalya filelerine gönderen Larin; iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı.

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