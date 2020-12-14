Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş dün 1 puan kazansaydı, kötü oynadığı bir maçtan puanla ayrılırdı o kadar... Koronavirüs döneminde her takım her takımı yenebiliyor. Beşiktaş'ın dünkü yenilgiden alacağı çok ders var ama daha bu şampiyonluk yarışında daha çok sular akacak.