14 Aralık 2020, Pazartesi

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Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanından aldığı 2-1'lik mağlubiyetle puansız dönen Beşiktaş'ta moraller hayli bozuk. Siyah-beyazlılar oyunuyla eleştiri oklarının hedefi olurken, spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:10
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Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'IN EKSİLERİ

Beşiktaş son 3 haftada 9 puanı kazanma azmiyle kazanmıştı. Dün sahada bu arzu, istek yoktu. Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularının belli ki performansından memnun değildi ki bir ara sahanın içine girip topla buluştu.

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Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Alanyaspor bu haftaya kadar boşu boşuna lider olmadığını gösterdi. Ev sahibi ekip, oyunun büyük bölümünde maçın hakimiydi. Topu çok çabuk kazandılar ve özellikle hücumda çok iyi organize oldular. Tebriklerim Alanyaspor'a ve genç teknik adam Çağdaş Atan'a...

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Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş ilk önemli atağını 1-0'dan sonra 35. dakikada yapması maçın kısa özeti gibiydi. Çağdaş Atan, tabii ki Beşiktaş'ı çok iyi tanıyor. Atiba'yı durdururken kanatlarla Beşiktaş'a baskı kurdu.Beşiktaş dün özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikasında vitesi yükseltmesine rağmen kazanmaya yetecek oyundan çok uzaktı.

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Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlılarda N'Koudou belki de tek alkışı hak eden isimdi. Larin ve Aboubakar etkisiz, son haftaların formda ismi Dorukhan bile dağınıktı. Welinton ve Montero sezon başındaki gibi saç baş yoldurdu. Bu arada son haftaların en formda ismi Necip'in oyuna girmemesine de hayret ettim.

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Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş dün 1 puan kazansaydı, kötü oynadığı bir maçtan puanla ayrılırdı o kadar... Koronavirüs döneminde her takım her takımı yenebiliyor. Beşiktaş'ın dünkü yenilgiden alacağı çok ders var ama daha bu şampiyonluk yarışında daha çok sular akacak.

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