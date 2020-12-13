Beşiktaş transfer bombasını patalatıyor! Yeni Atiba geliyor...

Beşiktaş, yaz transfer sezonunda gerçekleştiremediği isimleri ara transferde kadrosuna katmak için kollarını sıvadı... Siyah beyazlılar, bir yandan Süper Lig için yarışmaya devam ederken, bir yandan da ibresini gelecek ve gönderilecek isimlere yöneltti.