13 Aralık 2020, Pazar

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Beşiktaş transfer bombasını patalatıyor! Yeni Atiba geliyor...

Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi. Beşiktaş yeni Atiba getiriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 14:47
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Beşiktaş transfer bombasını patalatıyor! Yeni Atiba geliyor...

Beşiktaş, yaz transfer sezonunda gerçekleştiremediği isimleri ara transferde kadrosuna katmak için kollarını sıvadı... Siyah beyazlılar, bir yandan Süper Lig için yarışmaya devam ederken, bir yandan da ibresini gelecek ve gönderilecek isimlere yöneltti.

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Beşiktaş transfer bombasını patalatıyor! Yeni Atiba geliyor...

Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde transfer tahtasını çizen Kara Kartal'da rota orta saha transferi oldu.

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Beşiktaş transfer bombasını patalatıyor! Yeni Atiba geliyor...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve ayrılması gündemde olan Dorukhan Toköz'ün yokluğunda siyah beyazlılar, bu bölgeye üst düzey bir isim istiyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patalatıyor! Yeni Atiba geliyor...

Dorukhan ile beraber Atiba'nın da ilerleyen yaşı göz önüne alındığında orta sahanın göbeğine yüksek kalitede bir ismi dahil etmenin planlarını yapıyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patalatıyor! Yeni Atiba geliyor...

Josef De Souza, Mensah ve Oğuzhan Özyakup'u elinde bulunduran ve Adem Ljajic'i de satmayı düşünen Kara Kartal'ın bu bağlamda gündemine aldığı isim belli oldu.

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