17 Haziran 2020, Çarşamba

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Son hali görenleri şaşırttı! Beşiktaş'ta Güven Yalçın...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e yaklaşık 3 ay ara verilmiş, futbolcular da bireysel çalışmalarına evde devam etmişti. Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı. İşte 21 yaşındaki oyuncunun o görüntüsü...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 13:54
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Son hali görenleri şaşırttı! Beşiktaş'ta Güven Yalçın...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde futbol durmuştu.

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Son hali görenleri şaşırttı! Beşiktaş'ta Güven Yalçın...

Liglerin askıya alınmasıyla birlikte salgına karşı önlem olarak takımlar da antrenmanlara ara vermişti.

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Son hali görenleri şaşırttı! Beşiktaş'ta Güven Yalçın...

Bu süreçte futbolcular evlerinde özel antrenörler eşliğinde bireysel idmanlara devam etti. Ancak futbola verilen ara bazı isimlere hiç yaramadı.

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Son hali görenleri şaşırttı! Beşiktaş'ta Güven Yalçın...

Bu oyunculardan biri de Beşiktaş'ın forveti Güven Yalçın.

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Son hali görenleri şaşırttı! Beşiktaş'ta Güven Yalçın...

21 yaşındaki golcünün pandemi döneminde tam 6 kilo aldığı ve 83 kiloya çıktığı öğrenildi. Güven'in antrenmanlardaki görüntüsü ise görenleri adeta şoke etti.

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