10 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı!

Son dakika Beşiktaş haberi: Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda için, siyah-beyazlı taraftarlardan flaş bir hamle geldi. İşte sosyal medyada gündem olan o twitler... (BJK spor haberleri)



Giriş Tarihi: 10.03.2021 23:30
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı!

Galatasaray, son olarak Süper Lig'de Sivasspor ile karşı karşıya gelmiş ve 2-2 berabere kalmıştı. Maç sonrası Belhanda, yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı!

Sarı kırmızılı futbolcu, açıklamasında, "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" demişti.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı!

Bu sözler sonrası Galatasaray yönetimi oyuncudan vazgeçerken, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı!

Galatasaray kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" demişti.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı!

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI BELHANDA'YA SICAK BAKIYOR
Bununla ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Younes Belhanda ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı ve Faslı futbolcunun transferine sıcak baktıklarını ifade etti.

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