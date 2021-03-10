10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika Beşiktaş haberi: Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda için, siyah-beyazlı taraftarlardan flaş bir hamle geldi. İşte sosyal medyada gündem olan o twitler... (BJK spor haberleri)
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı!
Son dakika Beşiktaş haberi: Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda için, siyah-beyazlı taraftarlardan flaş bir hamle geldi. İşte sosyal medyada gündem olan o twitler... (BJK spor haberleri)
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