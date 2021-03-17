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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sezon sonunda transfer bombardımanı! 8 ayrılık 4 transfer...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de de zirvede bulunuyor. Siyah-beyazlılar için her şey olumlu giderken, sezon sonunda ise transfer bombardımanı başlayacak. Bu doğrultuda Kara Kartal'da listesinde 8 ayrılık beklenirken, 4 oyuncu da transfer edilecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 17.03.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 10:28
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sezon sonunda transfer bombardımanı! 8 ayrılık 4 transfer...

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sezon sonunda transfer bombardımanı! 8 ayrılık 4 transfer...

Siyah beyazlı camia maçın ardından Fenerbahçe - Gençlerbirliği müsabakasının sonucunu beklerken, Ankara temsilcisinin 2-1'lik galibiyetiyle moraller yükseldi.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sezon sonunda transfer bombardımanı! 8 ayrılık 4 transfer...

Bununla beraber Beşiktaş'ta gözler iyiden iyiye şampiyonluğa çevrilirken, rota 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sezon sonunda transfer bombardımanı! 8 ayrılık 4 transfer...

Kara Kartal, ezeli rakibini evinde mağlup ederek puan farkını açmanın ve bu kritik virajdan dönmenin peşinde.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sezon sonunda transfer bombardımanı! 8 ayrılık 4 transfer...

YALÇIN SEZON SONUNU DÜŞÜNÜYOR
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, bir yandan sezon sonunda yaşanılacak olası şampiyonluğu düşünürken, bir yandan da gelecek ve gidecek isimlerin planlamasını yapıyor.

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