17 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sezon sonunda transfer bombardımanı! 8 ayrılık 4 transfer...
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de de zirvede bulunuyor. Siyah-beyazlılar için her şey olumlu giderken, sezon sonunda ise transfer bombardımanı başlayacak. Bu doğrultuda Kara Kartal'da listesinde 8 ayrılık beklenirken, 4 oyuncu da transfer edilecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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