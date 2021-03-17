Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sezon sonunda transfer bombardımanı! 8 ayrılık 4 transfer...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de de zirvede bulunuyor. Siyah-beyazlılar için her şey olumlu giderken, sezon sonunda ise transfer bombardımanı başlayacak. Bu doğrultuda Kara Kartal'da listesinde 8 ayrılık beklenirken, 4 oyuncu da transfer edilecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 17.03.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 10:28 ABONE OL