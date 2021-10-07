07 Ekim 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Beşiktaş'ta, Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından milli arada transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, devre arasında takımdan gönderilmesini istediği isimleri kısa zaman içerisinde yönetime sunacağı belirtildi. Bu doğrultuda, siyah beyazlılarda, flaş bir isimle yollar ayrılacak. Sergen Yalçın'ın o isim için ümitsiz olduğu ve takımdan gönderilmesini istediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 11:56
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Süper Lig'de, 8 haftanın ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor'un arkasında 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği başladı. Milli arada gelecek ile ilgili kadro planlaması yapan Sergen Yalçın, gitmesini istediği oyuncularla ilgili raporunu yakın zamanda Ahmet Nur Çebi'ye sunacak.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Siyah beyazlılarda, teknik ekip oyuncuların idman ve maç performansları sonucu detaylı analiz yapıyor.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Sergen Yalçın'ın, devre arasında özellikle orta sahada yaşanan şişkinliği azaltmak adına bazı isimlerle yolların ayrılabileceğini düşündüğü belirtildi.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Kartal'da, o bölgede, Mehmet Topal, Josef, Pjanic, Salih, Oğuzhan, Necip, Atiba ve Teixeira bulunuyor.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu yol ayrımında

OĞUZHAN YOL AYRIMINDA!

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup ile yol ayrımına gelindi. Siyah beyazlılarda, geçtiğimiz sezonlarda inişli çıkışlı performansıyla istikrarsız bir görüntü çizen milli futbolcunun sözleşmesi de 2022 yazında sona eriyor.

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