Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu yol ayrımında

Beşiktaş'ta, Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından milli arada transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, devre arasında takımdan gönderilmesini istediği isimleri kısa zaman içerisinde yönetime sunacağı belirtildi. Bu doğrultuda, siyah beyazlılarda, flaş bir isimle yollar ayrılacak. Sergen Yalçın'ın o isim için ümitsiz olduğu ve takımdan gönderilmesini istediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 11:56 ABONE OL