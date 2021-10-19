BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı esiyor! 7 isim gönderilecekler listesine alındı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, taraftarlarına çifte kupa sevinci yaşattı. Yeni sezonda lig ve kupanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Kartal, oldukça iddialı bir kadro kurdu. Takıma Miralem Pjanic de dahil olmak üzere önemli futbolcuları katan siyah beyazlılarda, bazı isimlerin ise üzeri çizildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözünden düşen 7 futbolcu ile ayrılmanın eşiğine gelindi. İşte detaylar...