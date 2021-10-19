19 Ekim 2021, Salı

A SPOR GALERİ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı esiyor! 7 isim gönderilecekler listesine alındı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, taraftarlarına çifte kupa sevinci yaşattı. Yeni sezonda lig ve kupanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Kartal, oldukça iddialı bir kadro kurdu. Takıma Miralem Pjanic de dahil olmak üzere önemli futbolcuları katan siyah beyazlılarda, bazı isimlerin ise üzeri çizildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözünden düşen 7 futbolcu ile ayrılmanın eşiğine gelindi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 10:24
ABONE OL
  • 1
  • 9
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı esiyor! 7 isim gönderilecekler listesine alındı

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirdi. Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira gibi yıldızları transfer eden Kara Kartal, yaşanan sakatlıklar sebebiyle birçok maça eksik çıkmak zorunda kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı esiyor! 7 isim gönderilecekler listesine alındı

Yaz transfer döneminde takviyelere devam edecek olan siyah beyazlılar, kadrosundaki derinliği arttırmayı hedefliyor. Öte yandan yeni takviyelerden önce, Beşiktaş'ta iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.

  • 3
  • 9
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı esiyor! 7 isim gönderilecekler listesine alındı

Devre arasında yeni hamleler yapmaya hazırlanan Kara Kartal, sezon sonunda da bazı isimlerle vedalaşmaya hazırlanıyor.

  • 4
  • 9
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı esiyor! 7 isim gönderilecekler listesine alındı

LİSTE BAŞI OĞUZHAN

Bu isimlerin başında ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ortaya koyduğu etkisiz performansla kredisini tüketen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup var.

  • 5
  • 9
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı esiyor! 7 isim gönderilecekler listesine alındı

Kendisine daha önce defalarca kez sunulan fırsatta bir türlü taraftarların ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentilerine cevap veremeyen Oğuzhan, Beşiktaş macerasında yolun sonuna geliyor. Deneyimli orta saha acilen performans olarak bir çıkış yakalamazsa Beşiktaş defteri kapanacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör