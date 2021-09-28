SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Taraftarlar Ajax maçı öncesi Amsterdam'da Dam Meydanı'nda toplandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Dam Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakan Beşiktaş taraftarları, uzun süre tezahüratlar ve yürüyüş yaptı. İşte o görüntüler...