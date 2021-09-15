OĞUZHAN İÇİN AYRILIK VAKTİ!

Beşiktaş'taki derin orta saha rotasyonu nedeniyle bu sezon çok az forma şansı bulan Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılıyor. Siyah beyazlılarda, 9 sezondur forma giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen milli oyuncu da daha fazla oynayabileceği bir takıma giymek istiyor.