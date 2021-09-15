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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu için ayrılık vakti

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezona iyi bir giriş yapan son şampiyon Beşiktaş'ta, Ocak ayı öncesi transfer planlaması yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda, gidecek oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor. Kartal'da, devre arası için flaş bir isimle yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.09.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 11:47
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu için ayrılık vakti

Beşiktaş'ta, yaz transfer döneminin ardından hedef Ocak ayı transfer dönemi. Siyah beyazlılarda, kış transfer sezonu için gidecek oyuncuların listesi belli olmaya başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda, ayrılacak futbolcularla görüşecek olan yönetim, temaslara başladı.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu için ayrılık vakti

Siyah beyazlılarda, orta saha bölgesinde yaşanan kalabalık ayrılıklara sebep olacak. O bölgede şişkinlik olduğunu düşünen Sergen Yalçın, peformansı yetersiz futbolcularla yolların ayrılabileceği mesajını idarecilere iletti.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu için ayrılık vakti

Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, Lens, Douglas ve Ljajic'te yaşanan problemin tekrarlanmasını istemediği ve gidecek oyuncularla ilgili daha çözüm odaklı planlamaların yapılacağı kaydedildi.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu için ayrılık vakti

Kartal'da, orta sahada, Alex Teixeira, Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Miralem Pjanic, Josef De Souza ve kadro dışı kalan Adem Ljajic bulunuyor.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu için ayrılık vakti

OĞUZHAN İÇİN AYRILIK VAKTİ!

Beşiktaş'taki derin orta saha rotasyonu nedeniyle bu sezon çok az forma şansı bulan Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılıyor. Siyah beyazlılarda, 9 sezondur forma giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen milli oyuncu da daha fazla oynayabileceği bir takıma giymek istiyor.

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