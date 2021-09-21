21 Eylül 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika'dan teklif var...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, yeni sezona da bomba gibi bir başlangıç yaptı. Kadrosunu çok önemli yıldızlarla güçlendiren siyah beyazlılar, özellikle hücum hattına önemli isimleri kattı. Santrfor bölgesine Batshuayi'yi getiren Kartal, forvetin arkasındaki üçlüye ise Alex Teixeira, Rachid Ghezzal (bonservisi alındı) ve Kenan Karaman gibi isimleri transfer etti. Kadroya yapılan bu takviyelerin ardından, yıldız ismin ise bileti kesildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
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