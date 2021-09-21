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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika'dan teklif var...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, yeni sezona da bomba gibi bir başlangıç yaptı. Kadrosunu çok önemli yıldızlarla güçlendiren siyah beyazlılar, özellikle hücum hattına önemli isimleri kattı. Santrfor bölgesine Batshuayi'yi getiren Kartal, forvetin arkasındaki üçlüye ise Alex Teixeira, Rachid Ghezzal (bonservisi alındı) ve Kenan Karaman gibi isimleri transfer etti. Kadroya yapılan bu takviyelerin ardından, yıldız ismin ise bileti kesildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 11:52
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş’a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika’dan teklif var...

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, çok önemli bir başarıya imza attı. Oldukça kısıtlı bir kadroyla bu başarıya ulaşan Kara Kartal'da, transfer dönemi ise çok hareketli geçti.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş’a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika’dan teklif var...

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda takıma çok önemli isimleri kazandırdı. Daha önce Michy Batshuayi ve Alex Teixeira gibi önemli oyuncuları alan Kara Kartal, son olarak Miralem Pjanic'i transfer ederek Avrupa'da adından oldukça fazla söz ettirdi.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş’a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika’dan teklif var...

Nitekim Beşiktaş, yeni kadrosuyla sezona da iyi bir başlangıç yapmış oldu. Siyah beyazlılar ligde geride kalan 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise güçlü rakibi Borussia Dortmund'a karşı başarılı bir performans sergilese de galibiyete ulaşamadı.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş’a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika’dan teklif var...

Oldukça başarılı bir transfer döneminin ardından siyah beyazlılarda şimdiden ocak ayı transfer döneminin hazırlıkları başladı. Siyah beyazlılarda, kış transfer sezonu için gidecek oyuncuların listesi belli olmaya başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda, ayrılacak futbolcularla görüşecek olan yönetim, temaslara başladı.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş’a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika’dan teklif var...

Bir yandan Yalçın'ın takımda düşünmediği oyuncuları belirleyen Kara Kartal, öte yandan yapılacak transferlerle de TFF'nin belirlemiş olduğu yabancı kuralını da hesaba katıyor. Bu sezon 8+3 olan yabancı kuralı, yeni sezondan itibaren 7+4 olarak güncellenecek. Süper Lig ekipleri, yeni sezonda sahada en az 4 yerli oyuncu bulundurmak zorunda kalacak.

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