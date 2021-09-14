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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın gözdesiyle ipler kopma aşamasına geldi

Süper Lig'de 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta, Ocak ayı için planlama yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda, dış transferin yanı sıra iç transferde de çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kartal'da, takımın yıldızlarından flaş bir isimle ipler kopma noktasına geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.09.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 12:27
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta ayrılık! Sergen Yalçın’ın gözdesiyle ipler kopma aşamasına geldi

Süper Lig'de, 4 haftanın sonunda 10 puanla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta, transfer planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda, bir oyuncuyla ayrılık aşamasına gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta ayrılık! Sergen Yalçın’ın gözdesiyle ipler kopma aşamasına geldi

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Beşiktaş'ta, devre arasında ve sezon sonunda gidecek oyuncular da belli olmaya başladı.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta ayrılık! Sergen Yalçın’ın gözdesiyle ipler kopma aşamasına geldi

Takımda kadro dışı Lens, Douglas ve Ljajic'e kulüp bulamayan yönetim, bu oyuncuların maaşlarını karşılamakta sıkıntı yaşıyordu.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta ayrılık! Sergen Yalçın’ın gözdesiyle ipler kopma aşamasına geldi

Bu oyunculara flaş bir isim eklendi. Yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, takımdaki jokeri olan isimle sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta ayrılık! Sergen Yalçın’ın gözdesiyle ipler kopma aşamasına geldi

LARIN İLE İPLER KOPMA AŞAMASINDA!

Beşiktaş'ın, 2018 kış transfer döneminde gelen Cyle Larin, geçtiğimi sezon gösterdiği performansla lige damga vurarak siyah beyazlıların şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.

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