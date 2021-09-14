Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın gözdesiyle ipler kopma aşamasına geldi

Süper Lig'de 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta, Ocak ayı için planlama yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda, dış transferin yanı sıra iç transferde de çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kartal'da, takımın yıldızlarından flaş bir isimle ipler kopma noktasına geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 14.09.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 12:27 ABONE OL