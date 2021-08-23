Beşiktaş'tan stoper bombası! Yalçın'ın gözü onda | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan ve 2. haftada Gaziantep FK deplasmanından 1 puan ile dönen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, savunmaya takviye isterken gündeme bir çok isim geldi. Özellikle geriden oyun kurma ve sol stoper için bir arayışı olan Beşiktaş'ta rota Hollandalı stopere çevrildi. İşte siyah-beyazlıların listesinin 1 numaralı adayı ve detayları... (BJK spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 23.08.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 10:44 ABONE OL