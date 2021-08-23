23 Ağustos 2021, Pazartesi

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Beşiktaş'tan stoper bombası! Yalçın'ın gözü onda | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan ve 2. haftada Gaziantep FK deplasmanından 1 puan ile dönen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, savunmaya takviye isterken gündeme bir çok isim geldi. Özellikle geriden oyun kurma ve sol stoper için bir arayışı olan Beşiktaş'ta rota Hollandalı stopere çevrildi. İşte siyah-beyazlıların listesinin 1 numaralı adayı ve detayları... (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 23.08.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 10:44
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Beşiktaş’tan stoper bombası! Yalçın’ın gözü onda | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada 4 puanla alırken oynadığı futbolla yine dikkat çekerken geride kalan iki maçta ise özellikle savunma konusunda sıkıntılar öne çıktı.

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Beşiktaş’tan stoper bombası! Yalçın’ın gözü onda | Son dakika transfer haberleri

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, buna göre yönetimden stoper konusunda transfer talep etti. Yalçın'ın raporuna göre sol stoper ve topu geriden iyi kurabilen bir oyuncu arayışına hız verdi.

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Beşiktaş’tan stoper bombası! Yalçın’ın gözü onda | Son dakika transfer haberleri

Yönetim daha önce Ghezzal, Rosier ve Texeira'da olduğu gibi aceleci davranmayıp son ana kadar oyuncu görüşmelerinde pazarlıklarını sürdürüp düşük ücrete bu transferi bitirmek istiyor.

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Beşiktaş’tan stoper bombası! Yalçın’ın gözü onda | Son dakika transfer haberleri

Kartal'da özellikle başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu sezon bizzat ilgilendiği transfer görüşmelerinin hepsinde olumlu sonuç alması stoper hamlesi için Sergen Yalçın büyük umut veriyor.

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Beşiktaş’tan stoper bombası! Yalçın’ın gözü onda | Son dakika transfer haberleri

Son olarak Texeira ve Michy Batshuayi transferlerinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar hem savunma hamlesiyle bu bölgedeki sorunu kapatıp hemde bu sezon devre arasına kadar transferi kapatmayı planlıyor.

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