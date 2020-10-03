Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünya yıldızı! Forvete o geliyor

Transferin bitmesine kısa bir süre kala sağ bek sorununu çözen Beşiktaş'ta gündem forvet noktasına döndü. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Kalinic'in yanı sıra 3 isimle daha görüşmeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...





