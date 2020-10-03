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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünya yıldızı! Forvete o geliyor

Transferin bitmesine kısa bir süre kala sağ bek sorununu çözen Beşiktaş'ta gündem forvet noktasına döndü. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Kalinic'in yanı sıra 3 isimle daha görüşmeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...


Giriş Tarihi: 03.10.2020 11:02
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünya yıldızı! Forvete o geliyor

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş, santrfor mevkisi için girişimlerini hızlandırdı.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünya yıldızı! Forvete o geliyor

Milliyet'in haberine göre, Valentin Rosier'i kadrosuna katarak sağ bek transferini noktalayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından bir golcü daha almayı planlıyor.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünya yıldızı! Forvete o geliyor

Transferde yeniden golcüye odaklanan siyah-beyazlılar, Torino'nun da listesine giren Nikola Kalinic'in durumunu yakından takip ediyor.


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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünya yıldızı! Forvete o geliyor

MANDZUKIC VE BALOTELLI...
Yönetim, Kalinic'in alternatiflerini belirlerken, Mario Balotelli ve Mario Mandzukic isimlerinin yeniden gündeme gelebileceği öğrenildi.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a dünya yıldızı! Forvete o geliyor

Balotelli ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ilk etapta soğuk bakması nedeniyle anlaşmayan Beşiktaş Yönetimi'nin, mecbur kalması halinde İtalyan forveti tekrar gündeme alabileceği ileri sürüldü.

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