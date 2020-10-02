Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi isyan etti! "Vida'nın performansı..."

Teknik heyetin talepleri doğrultusunda çok sayıda transfer yaptıklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün patronu şunları söyledi: Tabii ki eleştiri olacaktır, ancak haksız eleştirilere, yalanlara ve bilinçli yapılan saldırılara artık isyan ediyorum. Efendim, neymiş biz transfer yapmıyormuşuz? Bu nasıl bir yalandır, iftiradır. Hocamız şu ana kadar kimi istediyse aldık. Örneğin N'Sakala, Welinton, Mensah, Josef, Gökhan Töre, Aboubakar, Montero ve Atakan'ı kadromuza kattık. Bunlar transfer değil mi?