02 Ekim 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi isyan etti! "Vida'nın performansı..."

Beşiktaş Süper Lig'in ilk 3 haftasında toplanan 4 puana rağmen oynanan futboluyla eleştiri konusu oldu. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi konuya dair açıklamalarda bulunurken, Vida'nın durumu hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar...


Giriş Tarihi: 02.10.2020 13:19
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi isyan etti! Vida'nın performansı...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer yapılmadığı yönündeki iddialara sert çıktı. Milliyet'e konuşan Başkan Çebi, eleştiriye her zaman açık olduğunun altını çizerken, "Eleştiriye evet, ama yalana, dolana, saldırılara hayır" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi isyan etti! Vida'nın performansı...

Teknik heyetin talepleri doğrultusunda çok sayıda transfer yaptıklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün patronu şunları söyledi: Tabii ki eleştiri olacaktır, ancak haksız eleştirilere, yalanlara ve bilinçli yapılan saldırılara artık isyan ediyorum. Efendim, neymiş biz transfer yapmıyormuşuz? Bu nasıl bir yalandır, iftiradır. Hocamız şu ana kadar kimi istediyse aldık. Örneğin N'Sakala, Welinton, Mensah, Josef, Gökhan Töre, Aboubakar, Montero ve Atakan'ı kadromuza kattık. Bunlar transfer değil mi?

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi isyan etti! Vida'nın performansı...

"TUTTURMUŞLAR BURAK YILMAZ DİYE..."
Tutturmuşlar Burak Yılmaz diye... Tamam iyi golcü, ona lafımız yok. Artı gidenin arkasından konuşmak bana yakışmaz. Ancak Aboubakar'ın Burak'tan aşağı bir golcü olmadığını düşünüyorum. Şimdi soruyorum Aboubakar, Burak'tan kötü golcü mü Allah aşkına? Her yönüyle hazır bir Aboubakar, Burak'ı aratmaz, merak etmeyin. Konya maçının ikinci yarısında bunu gördük. N'Sakala'ya çok yükleniyorlar, ama Trabzonspor maçındaki performansını göz ardı ediyorlar.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi isyan etti! Vida'nın performansı...

Eleştiriler doğruları bulmak adına yapılır, buna asla karşı çıkmam. Gelin görün ki, gerçeklerden uzak, bir sürü yalan ve bilinçli saldırı var. Gerçekleri göz ardı ediyorlar, saldırıyorlar. İşte buna karşıyım, bu saldırıları kimlerin yaptırdığını camia iyi biliyor. Kaldı ki iş yapılan yerde hatalar elbette olacaktır. Biz hata payımızı sıfıra indirmek için çalışıyoruz.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi isyan etti! Vida'nın performansı...

Dış transferde alınan oyunculara baksınlar, sonra bu yalanlara başvursunlar... Transfer çalışmalarımız henüz bitmedi, devam ediyor. Artı kiralık giden ve takıma dönen oyuncularımızı da unutmayalım. Şunu söyleme hakları var; 'hatalı' desinler, ama 'transfer yapılmadı' yalanını söylemesinler. İşte ben buna isyan ediyorum, ayıptır, kötü niyettir. Bunları onaylamam asla söz konusu olamaz.

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