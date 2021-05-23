23 Mayıs 2021, Pazar

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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin ilk 4'e girmesiyle birlikte bu sezon Devler Ligi finalinde yer alan iki ekip de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı sağladı. Bu sıralamayla birlikte ülkemizde şampiyon olan Beşiktaş'ın da, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılması kesinleşti. Siyah-beyazlıların 24 muhtemel rakibinin 14'ü de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 23.05.2021 22:24
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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4'te bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı garantiledi. Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibinden 14'ü de belli oldu. İşte o takımlar...

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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

M. CITY

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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

A. MADRID

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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

INTER

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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

B. MÜNİH

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