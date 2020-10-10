Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev kriz sonrası tam 3 gelişme!

Beşiktaş'ta en çok merak edilen konuların başında gelen maaş krizi siyah beyazlılarda gündem olmaya devam ediyor. Geçen sezonki kadroda yer alan Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşın takımdan ayrılması ve bu kadar uzun süre maaş alamadığının ortaya çıkması camiada şaşkınlık yaratmıştı. Bu sezona da aynı sıkıntılarla giren Kartal'da özellikle forvet hamlesinin bu sebeple tamamlanamaması yönetimle taraftarın arasını açmaya başladı. Siyah-beyazlılarda son kısımda ise çok önemli bir gelişme daha yaşandı. 3 futbolcuyu ilgilendiren son detaylar...