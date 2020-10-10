10 Ekim 2020, Cumartesi

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev kriz sonrası tam 3 gelişme!

Beşiktaş'ta en çok merak edilen konuların başında gelen maaş krizi siyah beyazlılarda gündem olmaya devam ediyor. Geçen sezonki kadroda yer alan Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşın takımdan ayrılması ve bu kadar uzun süre maaş alamadığının ortaya çıkması camiada şaşkınlık yaratmıştı. Bu sezona da aynı sıkıntılarla giren Kartal'da özellikle forvet hamlesinin bu sebeple tamamlanamaması yönetimle taraftarın arasını açmaya başladı. Siyah-beyazlılarda son kısımda ise çok önemli bir gelişme daha yaşandı. 3 futbolcuyu ilgilendiren son detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 11:57
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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev kriz sonrası tam 3 gelişme!

Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri ve haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor....

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev kriz sonrası tam 3 gelişme!

Kartal'ın an gündem maddelerinden biri de forvet konusu... Ve hala bu anlamda kriz sürüyor...

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev kriz sonrası tam 3 gelişme!

Alacaklarına karşı takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerine nokta forvet transferi gerçekleştiremeyen yönetim taraftarlar karşı karşıya gelmişti.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev kriz sonrası tam 3 gelişme!

Porto'da uzun süredir sakatlığından dolayı pek forma şansı bulmayan Aboubakar'ı takıma katan Kara Kartal'da taraftarlar sürekli sakatlık yaşayan Kamerunlu forvetin alternatifinin olmamasına yoğun tepki gösterdi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta dev kriz sonrası tam 3 gelişme!

Siyah-beyazlılarda diğer yandan bir ana gündem maddesi de mali dengeyi sağlamak adına yapılan ve yapılacaklar...

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