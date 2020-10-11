11 Ekim 2020, Pazar

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Beşiktaşlı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarının ardından milli ara sonrası galibiyet serisi yakalamayarak çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda gösterdiği performansla taraftarını memnun edemeyen ve geride bıraktığımız sezonun bitmesinin ardından birçok oyuncuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılarda flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 11.10.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 18:27
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Beşiktaşlı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'e Trabzonspor galibiyetiyle başlamasının ardından çıktığı 3 maçta puan kaybı yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Rio Ave'ye elenen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaşlı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

2019/2020 sezonunun sona ermesinin ardından başta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Burak Yılmaz olmak üzere birçok tecrübeli oyuncusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yeni sezonda gösterdiği performansla taraftarını memnun edememişti.

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Beşiktaşlı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Yaz transfer döneminde Bernard Mensah, Valentine Rosier, Atakan Üner, Fabrice N'Sakala, Vincent Aboubakar, Josef de Souza, Gökhan Töre, Francisco Montero, Welinton ve Rachid Ghezzal takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, kiralık oyuncular da dahil tam 25 isimle yollarını ayırmıştı.

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Beşiktaşlı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Beşiktaş'ın ara transfer dönemine kadar eldeki mevcut kadroyla devam etmesi beklenirken, siyah-beyazlı takıma sürpriz bir teklif geldi.

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Beşiktaşlı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Kara Kartal, transfer döneminin henüz sona ermediği Rusya'dan teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic için teklif aldı.

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