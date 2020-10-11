Beşiktaşlı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

2019/2020 sezonunun sona ermesinin ardından başta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Burak Yılmaz olmak üzere birçok tecrübeli oyuncusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yeni sezonda gösterdiği performansla taraftarını memnun edememişti.