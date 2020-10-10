10 Ekim 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'ta 3 yıldız indirime gitti! 7.5 milyon Euro kasada kaldı

Transferde gelen futbolcular kadar mevcut oyuncuların da maaşlarında indirime gitmeyi kabul etmesi Beşiktaş yönetimini sevindirdi. Siyah-beyazlılarda bu durum maddi anlamda büyük bir parayı kasada bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri


Giriş Tarihi: 10.10.2020 08:46
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Beşiktaş'ta 3 yıldız indirime gitti! 7.5 milyon Euro kasada kaldı

Siyah-beyazlıların geçen sezon 330 milyon TL olan takım harcama limiti 2020-21 sezonu için 298 milyon TL olarak belirlenmişti.

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Beşiktaş'ta 3 yıldız indirime gitti! 7.5 milyon Euro kasada kaldı

Yönetimin yeni sezona girerken kadro maliyetini aşağı çekme çalışması ise Vida, Ljajic gibi isimler gitmeyi reddetmesine rağmen etkili oldu. Kadrodan ayrılan futbolcularla 15.1 milyon Euro'luk yükten kurtulan Kartal, yeni gelen 10 isme toplam 8.8 milyon Euro maaş ödeyecek.

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Beşiktaş'ta 3 yıldız indirime gitti! 7.5 milyon Euro kasada kaldı

ÜÇ YILDIZDAN FEDAKARLIK GELDİ

Ayrıca Necip Uysal'ın 1.2 milyon Euro'luk maaşından üçte bir oranında indirime gitmesi, Oğuzhan Özyakup'un yaptığı kısmi indirim ve Atiba Hutchinson'un eski sözleşmesinden yaklaşık 400 bin Euro daha düşük bir rakama imza atması siyah-beyazlı idarecileri bir nebze olsun rahatlattı.

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Beşiktaş'ta 3 yıldız indirime gitti! 7.5 milyon Euro kasada kaldı

Böylece Beşiktaş, hem takım harcama limiti içerisinde kaldı hem de maliyetleri 7.5 milyon Euro düşürmüş oldu.

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Beşiktaş'ta 3 yıldız indirime gitti! 7.5 milyon Euro kasada kaldı

ABOUBAKAR

1.5 milyon Euro'luk ücretiyle gelenler arasında en fazla kazanan isim.

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