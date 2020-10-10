Beşiktaş'ta 3 yıldız indirime gitti! 7.5 milyon Euro kasada kaldı

ÜÇ YILDIZDAN FEDAKARLIK GELDİ

Ayrıca Necip Uysal'ın 1.2 milyon Euro'luk maaşından üçte bir oranında indirime gitmesi, Oğuzhan Özyakup'un yaptığı kısmi indirim ve Atiba Hutchinson'un eski sözleşmesinden yaklaşık 400 bin Euro daha düşük bir rakama imza atması siyah-beyazlı idarecileri bir nebze olsun rahatlattı.