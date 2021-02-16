16 Şubat 2021, Salı

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Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Tüm Türkiye'ye gösterdi"

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu ve karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte hanesine 3 puan yazdıran siyah-beyazlılar zirveyle puanını eşitledi. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu maçı değerlendirirken, o yıldızdan büyük övgüyle bahsetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 09:24
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Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Tüm Türkiye'ye gösterdi

SİNAN VARDAR

Öncelikle olağanüstü hava şartlarından dolayı maçın akşam saatinden öğlene alınması çok doğru bir karardı. TFF'yi bu kararından dolayı tebrik ederim. Beşiktaş dün hak ederek kazandı. Konya'daki 120 dakikanın ardından yorgun bekliyordum ama dün alkışı hak eden bir mücadele gösterdi.

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Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Tüm Türkiye'ye gösterdi

Bu olağanüstü kış şartlarında yıldız oyuncunuzun sahneye çıkması gerekir. Ghezzal da dün öyle bir zamanda öyle bir gol attı ki 3 puanı kolaylaştırdı. Ghezzal ve Rosier saha içinde takımı ateşleyen isimlerdi. Rosier kendine nasıl dikkat ediyorsa; her maç üstüne koyarak oynuyor.

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Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Tüm Türkiye'ye gösterdi

Maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki Necip Uysal'dı. Kaptan Necip'in yedek beklediği yıllara yazık olmuş. Josef, Dorukhan, Atiba başta olmak üzere takım olarak tüm oyuncular çok koştu. Tabir-i yerindeyse takım; Sergen Hoca'nın istediği gibi savaştı.

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Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Tüm Türkiye'ye gösterdi

Siyah-beyazlı takımda; dün Aboubakar ve Larin son haftalardaki formsuzluklarını sürdürdü. Özellikle Aboubakar öyle pozisyonlardan yararlanamadı ki saç-baş yoldurdu. Allahtan Ersin sahneye çıktı da, 1-0'ken rakibe gol izni vermedi.

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Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Tüm Türkiye'ye gösterdi

Cenk Tosun, attığı gollerle geri döndüğünü gösterdi. Gol vuruşları çok klastı. Süper transfer olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi.

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