29 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Son dakika: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmaya hazırlanan Abdullah Avcı ile anlaşma vardı. İşte habere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2019 20:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 20:02
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Son dakika: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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Son dakika: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 65 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli hoca, Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşüyor.

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Son dakika: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!

Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir takımıyla büyük başarılara imza atan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

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Son dakika: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!

A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlı yönetim Abdullah Avcı ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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