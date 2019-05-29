Son dakika: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmaya hazırlanan Abdullah Avcı ile anlaşma vardı. İşte habere dair tüm detaylar...