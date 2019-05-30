30 Mayıs 2019, Perşembe

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Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! 10 isimle geliyor

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Transfer çalışmalarına hız vermeden başlayan tecrübeli teknik adam, takımda görmek istediği futbolcuları yönetime bildirdi.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 10:25
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Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! 10 isimle geliyor

Beşiktaş'ta sezonun son haftalarından bu yana en çok merak edilen konuların başında teknik direktör meselesi geliyor.

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Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! 10 isimle geliyor

Beşiktaş'ta 4 sezon geçiren Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği netleşti.


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Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! 10 isimle geliyor

Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i çalıştıran ve sezonu ikinci tamamlayan Abdullah Avcı ile anlaştı.

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Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! 10 isimle geliyor

Sabah'ta yer alan habere göre; Abdullah Avcı'nın şartlarından biri ekibiyle gelmek istemesi…

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Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! 10 isimle geliyor

Beşiktaş – Abdullah Avcı birlikteliği henüz resmiyet kazanmadı ancak anlaşmanın detayları ve transferle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

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