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Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı! 10 isimle geliyor
Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Transfer çalışmalarına hız vermeden başlayan tecrübeli teknik adam, takımda görmek istediği futbolcuları yönetime bildirdi.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 10:25
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