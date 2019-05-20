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Lucescu Beşiktaş'a gelecek mi? Resmen açıkladı
Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan ancak Galatasaray yenilgisiyle şansını kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarına hız verildi. Başkan Fikret Orman'ın takımın başına getirmek istediği iddia edilen tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu, geleceğiyle ilgili Rumen basınına açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 20.05.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 17:36
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