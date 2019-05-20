20 Mayıs 2019, Pazartesi

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Lucescu Beşiktaş'a gelecek mi? Resmen açıkladı

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan ancak Galatasaray yenilgisiyle şansını kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarına hız verildi. Başkan Fikret Orman'ın takımın başına getirmek istediği iddia edilen tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu, geleceğiyle ilgili Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 17:36
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Lucescu Beşiktaş'a gelecek mi? Resmen açıkladı

Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen ve son haftaya girilirken ligi 3. sırada bitirmeyi amaçlayan Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları başladı.

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Lucescu Beşiktaş'a gelecek mi? Resmen açıkladı

Teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına geçirip iç ve dış transfer çalışmarını hızlandırmayı planlıyor.

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Lucescu Beşiktaş'a gelecek mi? Resmen açıkladı

Kara Kartal'ın adı Sergen Yalçın, Guti, Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut gibi isimlerle anılıyor.

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Lucescu Beşiktaş'a gelecek mi? Resmen açıkladı

Başkan Fikret Orman ise takımın başında bir dönem Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu'yu takımın başına geçirmek istiyor.

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Lucescu Beşiktaş'a gelecek mi? Resmen açıkladı

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında gösterilen Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu ve siyah-beyazlıların başına geçeceği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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