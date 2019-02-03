Shinji Kagawanın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı sallıyor

03 Şubat 2019, Pazar
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Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı sallıyor
Süper Lig devi Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı sallıyor. İşte o paylaşımlarından bazıları...
Giriş Tarihi: 03.02.2019 12:08
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