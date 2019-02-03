03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Sezonun 2. yarısına birer galibiyet ve beraberlikle başlayan siyah-beyazlı takım, 3 puanı alıp yükselişe geçmek amacında. 2 eksiği olan Beşiktaş'ta Kagawa kadroda.

Giriş Tarihi: 03.02.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 07:56
  • 1
  • 26
Beşiktaşın Antalyaspor maçı 11i

Teknik direktör Şenol Güneş maça sürpriz bir 11 hazırlıyor.

  • 2
  • 26
Beşiktaşın Antalyaspor maçı 11i

Tecrübeli teknik adam, Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yokluğunda yeni oyun düzenini sahada deneyecek.

  • 3
  • 26
Beşiktaşın Antalyaspor maçı 11i

Her ne kadar maç eksiği de olsa Kagawa'yı 10 numara mevkiinde oynatacak.

  • 4
  • 26
Beşiktaşın Antalyaspor maçı 11i

Asıl mevkisi sol açık olan Ljajic'i bu mevkiye kaydıracak.

  • 5
  • 26
Beşiktaşın Antalyaspor maçı 11i

Lens'i sağ kanada kaydıracak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör