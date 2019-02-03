Beşiktaşın Antalyaspor maçı 11i

03 Şubat 2019, Pazar
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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i
Sezonun 2. yarısına birer galibiyet ve beraberlikle başlayan siyah-beyazlı takım, 3 puanı alıp yükselişe geçmek amacında. 2 eksiği olan Beşiktaş'ta Kagawa kadroda.
Giriş Tarihi: 03.02.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 07:56
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