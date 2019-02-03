03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Antalyaspor - Beşiktaş (İlk 11'ler)

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Siyah beyazlı ekipte Ricardo Quaresma kırmızı kart, Burak Yılmaz ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 03.02.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 18:05
  • 1
  • 22
Antalyaspor - Beşiktaş (İlk 11ler)

İşte zorlu maçta iki ekibin ilk 11'leri:

ANTALYASPOR

Boffin

  • 2
  • 22
Antalyaspor - Beşiktaş (İlk 11ler)

Drole

  • 3
  • 22
Antalyaspor - Beşiktaş (İlk 11ler)

Doğukan

  • 4
  • 22
Antalyaspor - Beşiktaş (İlk 11ler)

Yekta

  • 5
  • 22
Antalyaspor - Beşiktaş (İlk 11ler)

Chico

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör