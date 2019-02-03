Antalyaspor - Beşiktaş (İlk 11ler)

03 Şubat 2019, Pazar
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Antalyaspor - Beşiktaş (İlk 11'ler)
Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Siyah beyazlı ekipte Ricardo Quaresma kırmızı kart, Burak Yılmaz ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Giriş Tarihi: 03.02.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 18:05
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